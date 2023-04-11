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Двойная экспозиция: фото

Что такое двойная экспозиция? Речь идет об эффекте, весьма популярном в художественной фотографии: это эффект совмещения, наложения, который позволяет, по сути, совместить два снимка. То есть кадр экспонируется насколько раз, и в одном кадре фотограф запечатлевает два объекта. Двойная экспозиция, она же мультиэкспозиция, может быть достигнута и средствами самого фотоаппарата, и при помощи фоторедакторов.

Забавно, что этот эффект появился из-за ошибки, но в итоге распространился как один из интереснейших художественных приемов.

Мультиэкспозиция при помощи фотоаппарата

Если у вас камера-«пленка», то можно просто нажать дважды на кнопку пуска, не прокручивая собственно пленку. Разумеется, нужна тренировка и очень хорошее понимание, чего именно вы хотите достичь, чтобы кадры получились интересными, однако технически никаких проблем тут нет, нужно только правильно рассчитать выдержку – не для каждого отдельного кадра, а для итогового.

Что касается цифровых камер – тут мультиэкспозиции в чистом виде быть не может, зато ее замена реализована очень удобно. Здесь многократная экспозиция доступна, если соответствующая опция есть у конкретной модели фотоаппарата. Они встречаются обычно лишь в профессиональных камерах, например у Canon 70D, Olympus OM-D, есть во многих камерах Nikon (например, D750) и в некоторых аппаратах Fujifilm. Возможно, чтобы сделать такой кадр, потребуется RAW-формат. Можно делать съемку в live mode-режиме, либо в режиме, который так и называется: multiple exposure.

Если присматриваете камеру с этой опцией, то самое главное в таком случае – выяснить, как именно будет делать мультиэкспозицию данная модель.

В некоторых камерах наложения делаются на один кадр до тех пор, пока функцию мультиэкспозиции не отключат. В других камерах опция отключается автоматически, например, у камер Nikon это обычно происходит через полминуты.

Какой вариант удобен для фотографа – решить может только он сам, «хороших» и «плохих» решений тут нет, вопрос исключительно в алгоритме работы с камерой.

Кстати, мультиэкспозиция может использоваться не только для создания эффекта наложения. Пример от пейзажистов – применение функции для углубленной проработки цветов и подавления шумов. Также ее используют для фото в интерьере с разной освещенностью, чтобы усилить глубину резкости.

Общие принципы создания мультиэкспозиции

  1. Нужен не слишком яркий и максимально чистый фон. Например, если вы снимаете портрет, то это однотонный фон основы, если город – это может быть безоблачное небо.

  2. Заранее придумываете, какое будет заполнение. Не должно быть много деталей. Общий принцип: мелкая текстура на одном кадре, крупный объект – на другом.

  3. Делаете снимок силуэта, потом выбираете в настройках камеры эффект двойной экспозиции.

  4. В режиме просмотра сопоставляете сделанный снимок и выбранный фон, сопоставляете изображения и делаете съемку, а совмещение кадров произойдет автоматически.

  5. Снимков не обязательно должно быть именно два, цифровые камеры позволяют выставить число кадров для создания эффекта мультиэкспозиции.

Важные нюансы

Поскольку мы говорим о художественном приеме, а не бездумном совмещении двух снимков, нужно запомнить ряд приемов, которые позволяют достичь именно художественности.

  • Самые светлые части одного снимка совмещаются с самыми темными частями другого.

  • Каждое следующее изображение нужно снимать с недоэкспонированием в один шаг.

  • Если условия освещения кадров одинаковые, то не нужно менять настройки камеры, если только вы не хотите добиться дополнительного эффекта именно за счет этого.

Главные приемы мультиэкспозиции

Это дублирование одного и того же предмета, наложение эффектов при его изменении, создание иллюзии движения или художественной подложки.

Также можно снимать одну и ту же картину с разных дистанций или точек. При этом предмет съемки остается одним и тем же, меняются только расстояние и/или фокусировка – получается «воздушный» эффект.

Методы можно модифицировать и совмещать, добиваясь расплывчатого или другого интересного эффекта.

Мультиэкспозиция, в которой меняется только фокусное расстояние, создает различные эффекты предмета съемки без всякого фоторедактора. То же самое, но с другими визуальными эффектами, дает изменение выдержки.

Приемов очень много, и каждый фотограф, экспериментируя и меняя подход, придумывает новые и новые идеи, как снять нечто совершенно обычное так, чтобы это выглядело абсолютно необычно. В руках увлеченного профессионала мультиэкспозиция – один из наиболее интересных инструментов, а при помощи хорошего редактора можно сделать снимки еще более яркими, необычными, говорящими.

Интересный эффект дает также смешение цветов.

Начинать эксперименты стоит, конечно, с двух кадров, а более сложные приемы использовать позднее.

Динамические изображения

Хорошо, понятно, как сделать фото статических объектов: город, космос или человек, готовый позировать. А если вы хотите сделать крутые снимки на концерте или в театре, где музыканты и актеры все время находятся в движении? Или если перед вами животные, которые могут повести себя непредсказуемо?

Как работать с двойной экспозицией в фотографии движущихся объектов?

Это задача для мастеров, которые уже имеют определенный опыт в работе с двойной экспозицией и привыкли мысленно совмещать кадры. Тогда они могут, делая снимок, мгновенно представить, как наложится на него следующий и, сделав определенное количество снимков, создать в конце концов нечто очень любопытное.

Редактор для создания фотоэффектов

А что делать, если у вас обычная цифровая камера, используя которую, нельзя создать эффект двойной экспозиции? Приобретать новый фотоаппарат? Вовсе не обязательно! Готовая картинка, фантазия и Movavi Photo Editor – этого вполне достаточно, чтобы создавать интересные изображения без специального оборудования!

Среди множества других опций есть тут и функция замены фона одного изображения на фон другого – все равно что нужный режим экспозиции, только без многочисленных проб и ошибок и всегда с гарантированным результатом.

А еще приложение дает возможность улучшать фото, делать цветокоррекцию, менять баланс, устранять шумы и лишние детали, вставлять эффекты и надписи, а также улучшать внешность моделей и даже добавлять макияж. При помощи редактора можно достичь схожих с описанными эффектов «воздушности», движения гораздо быстрее и с большей гарантией нужного результата, чем снимая один и тот же объект с десяти разных точек.

Программа для ПК работает со всеми популярными форматами изображений. А освоить ее очень легко даже новичку в деле обработки графики.

Movavi Photo Editor

Качественная обработка фото – это легко!
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*Бесплатная версия Movavi Photo Editor имеет следующие ограничения: сохранение до 10 изображений, водяной знак на сохраненных фото, запрет на снятие скриншотов при работе в программе.

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