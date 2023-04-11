Двойная экспозиция: фото

Если у вас камера-«пленка», то можно просто нажать дважды на кнопку пуска, не прокручивая собственно пленку. Разумеется, нужна тренировка и очень хорошее понимание, чего именно вы хотите достичь, чтобы кадры получились интересными, однако технически никаких проблем тут нет, нужно только правильно рассчитать выдержку – не для каждого отдельного кадра, а для итогового.

Что касается цифровых камер – тут мультиэкспозиции в чистом виде быть не может, зато ее замена реализована очень удобно. Здесь многократная экспозиция доступна, если соответствующая опция есть у конкретной модели фотоаппарата. Они встречаются обычно лишь в профессиональных камерах, например у Canon 70D, Olympus OM-D, есть во многих камерах Nikon (например, D750) и в некоторых аппаратах Fujifilm. Возможно, чтобы сделать такой кадр, потребуется RAW-формат. Можно делать съемку в live mode-режиме, либо в режиме, который так и называется: multiple exposure.

Если присматриваете камеру с этой опцией, то самое главное в таком случае – выяснить, как именно будет делать мультиэкспозицию данная модель.

В некоторых камерах наложения делаются на один кадр до тех пор, пока функцию мультиэкспозиции не отключат. В других камерах опция отключается автоматически, например, у камер Nikon это обычно происходит через полминуты.

Какой вариант удобен для фотографа – решить может только он сам, «хороших» и «плохих» решений тут нет, вопрос исключительно в алгоритме работы с камерой.

Кстати, мультиэкспозиция может использоваться не только для создания эффекта наложения. Пример от пейзажистов – применение функции для углубленной проработки цветов и подавления шумов. Также ее используют для фото в интерьере с разной освещенностью, чтобы усилить глубину резкости.