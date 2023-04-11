Двойная экспозиция: фото
Что такое двойная экспозиция? Речь идет об эффекте, весьма популярном в художественной фотографии: это эффект совмещения, наложения, который позволяет, по сути, совместить два снимка. То есть кадр экспонируется насколько раз, и в одном кадре фотограф запечатлевает два объекта. Двойная экспозиция, она же мультиэкспозиция, может быть достигнута и средствами самого фотоаппарата, и при помощи фоторедакторов.
Забавно, что этот эффект появился из-за ошибки, но в итоге распространился как один из интереснейших художественных приемов.
Мультиэкспозиция при помощи фотоаппарата
Если у вас камера-«пленка», то можно просто нажать дважды на кнопку пуска, не прокручивая собственно пленку. Разумеется, нужна тренировка и очень хорошее понимание, чего именно вы хотите достичь, чтобы кадры получились интересными, однако технически никаких проблем тут нет, нужно только правильно рассчитать выдержку – не для каждого отдельного кадра, а для итогового.
Что касается цифровых камер – тут мультиэкспозиции в чистом виде быть не может, зато ее замена реализована очень удобно. Здесь многократная экспозиция доступна, если соответствующая опция есть у конкретной модели фотоаппарата. Они встречаются обычно лишь в профессиональных камерах, например у Canon 70D, Olympus OM-D, есть во многих камерах Nikon (например, D750) и в некоторых аппаратах Fujifilm. Возможно, чтобы сделать такой кадр, потребуется RAW-формат. Можно делать съемку в live mode-режиме, либо в режиме, который так и называется: multiple exposure.
Если присматриваете камеру с этой опцией, то самое главное в таком случае – выяснить, как именно будет делать мультиэкспозицию данная модель.
В некоторых камерах наложения делаются на один кадр до тех пор, пока функцию мультиэкспозиции не отключат. В других камерах опция отключается автоматически, например, у камер Nikon это обычно происходит через полминуты.
Какой вариант удобен для фотографа – решить может только он сам, «хороших» и «плохих» решений тут нет, вопрос исключительно в алгоритме работы с камерой.
Кстати, мультиэкспозиция может использоваться не только для создания эффекта наложения. Пример от пейзажистов – применение функции для углубленной проработки цветов и подавления шумов. Также ее используют для фото в интерьере с разной освещенностью, чтобы усилить глубину резкости.
Общие принципы создания мультиэкспозиции
Нужен не слишком яркий и максимально чистый фон. Например, если вы снимаете портрет, то это однотонный фон основы, если город – это может быть безоблачное небо.
Заранее придумываете, какое будет заполнение. Не должно быть много деталей. Общий принцип: мелкая текстура на одном кадре, крупный объект – на другом.
Делаете снимок силуэта, потом выбираете в настройках камеры эффект двойной экспозиции.
В режиме просмотра сопоставляете сделанный снимок и выбранный фон, сопоставляете изображения и делаете съемку, а совмещение кадров произойдет автоматически.
Снимков не обязательно должно быть именно два, цифровые камеры позволяют выставить число кадров для создания эффекта мультиэкспозиции.
Важные нюансы
Поскольку мы говорим о художественном приеме, а не бездумном совмещении двух снимков, нужно запомнить ряд приемов, которые позволяют достичь именно художественности.
Самые светлые части одного снимка совмещаются с самыми темными частями другого.
Каждое следующее изображение нужно снимать с недоэкспонированием в один шаг.
Если условия освещения кадров одинаковые, то не нужно менять настройки камеры, если только вы не хотите добиться дополнительного эффекта именно за счет этого.
Главные приемы мультиэкспозиции
Это дублирование одного и того же предмета, наложение эффектов при его изменении, создание иллюзии движения или художественной подложки.
Также можно снимать одну и ту же картину с разных дистанций или точек. При этом предмет съемки остается одним и тем же, меняются только расстояние и/или фокусировка – получается «воздушный» эффект.
Методы можно модифицировать и совмещать, добиваясь расплывчатого или другого интересного эффекта.
Мультиэкспозиция, в которой меняется только фокусное расстояние, создает различные эффекты предмета съемки без всякого фоторедактора. То же самое, но с другими визуальными эффектами, дает изменение выдержки.
Приемов очень много, и каждый фотограф, экспериментируя и меняя подход, придумывает новые и новые идеи, как снять нечто совершенно обычное так, чтобы это выглядело абсолютно необычно. В руках увлеченного профессионала мультиэкспозиция – один из наиболее интересных инструментов, а при помощи хорошего редактора можно сделать снимки еще более яркими, необычными, говорящими.
Интересный эффект дает также смешение цветов.
Начинать эксперименты стоит, конечно, с двух кадров, а более сложные приемы использовать позднее.
Динамические изображения
Хорошо, понятно, как сделать фото статических объектов: город, космос или человек, готовый позировать. А если вы хотите сделать крутые снимки на концерте или в театре, где музыканты и актеры все время находятся в движении? Или если перед вами животные, которые могут повести себя непредсказуемо?
Как работать с двойной экспозицией в фотографии движущихся объектов?
Это задача для мастеров, которые уже имеют определенный опыт в работе с двойной экспозицией и привыкли мысленно совмещать кадры. Тогда они могут, делая снимок, мгновенно представить, как наложится на него следующий и, сделав определенное количество снимков, создать в конце концов нечто очень любопытное.
Редактор для создания фотоэффектов
А что делать, если у вас обычная цифровая камера, используя которую, нельзя создать эффект двойной экспозиции? Приобретать новый фотоаппарат? Вовсе не обязательно! Готовая картинка, фантазия и Movavi Photo Editor – этого вполне достаточно, чтобы создавать интересные изображения без специального оборудования!
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Программа для ПК работает со всеми популярными форматами изображений. А освоить ее очень легко даже новичку в деле обработки графики.
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